Лекция о творчестве итальянского художника Караваджо пройдет в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 13 января. Нижегородский государственный художественный музей приглашает жителей и гостей города посетить лекцию, которая посвящена творчеству итальянского художника Микеланджело Караваджо.
Лекция о творчестве итальянского художника XVI века Микеланджело Караваджо, работы которого до сих пор вдохновляют людей, состоится в воскресенье, 14 января. Лекция пройдет по адресу Верхневолжская набережная дом 3, начало в два часа дня. Рассказывать о творчестве итальянского художника будет А.В. Огинов.
Ранее сообщалось, что лекция Анастасии Мезенцевой «Грани модерна: дизайн» пройдет в этот же день, 14 января, в 12.30 по адресу Верхневолжская набережная дом 3.
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