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Пожарные Нижегородской области получили 20 единиц техники
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    Пожарные Нижегородской области получили 20 единиц техники

    20:16  12 Января 2018  /обновлено: 20:16  12 Января 2018
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    Пожарные Нижегородской области получили 20 единиц техники

    Нижний Новгород, 12 января. Пожарные Нижегородской области получили 20 новых единиц техники. Торжественное вручение ключей от новых машин прошло на площади Минина и Пожарского в пятницу, 12 января.

    Современная техника, которая соответствует всем необходимым условиям, появилась благодаря поддержке правительства Нижегородской области и МЧС России. Пожарные получили несколько видов автоцистерн, снегоходы, снегоболотоходы, грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

    «Без специальной техники нельзя себе представить оперативное реагирование сотрудников МЧС на различные чрезвычайные ситуации», — подчеркивает врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.  

    Отмечается, что новая техника прибудет в ближайшие дни.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #мчс #нижегородская область
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