Пожарные Нижегородской области получили 20 единиц техники

Нижний Новгород, 12 января. Пожарные Нижегородской области получили 20 новых единиц техники. Торжественное вручение ключей от новых машин прошло на площади Минина и Пожарского в пятницу, 12 января.

Современная техника, которая соответствует всем необходимым условиям, появилась благодаря поддержке правительства Нижегородской области и МЧС России. Пожарные получили несколько видов автоцистерн, снегоходы, снегоболотоходы, грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Без специальной техники нельзя себе представить оперативное реагирование сотрудников МЧС на различные чрезвычайные ситуации», — подчеркивает врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Отмечается, что новая техника прибудет в ближайшие дни.