Семь купелей оборудуют для нижегородцев в Крещение

Нижний Новгород, 12 января. Семь официальных мест, где могут окунуться желающие в Крещение, появятся в Нижнем Новгороде.

Купели будут расположены в Приокском, Канавинском, Ленинском, Автозаводском и Сормовском районах. Желающие смогут прийти и окунуться во втором озере Щелковского хутора, Мещерском, Сортировочном, Силикатном озерах, а также в озерах Центрального парка культуры и отдыха Автозаводского района и около стадиона «Труд». Центральная купель будет расположена возле пляжа на Гребном канале.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, на следующей неделе специалисты сделают очистку водоема, проведут проверку состояния построенных конструкций, света, палаток обогрева. Отмечается, в день проведения Крещения будут работать сотрудники скорой помощи, полиции и спасатели.