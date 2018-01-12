Нижний Новгород, 12 января. Традиционный Рождественский бал юнг пройдет в Нижнем Новгороде в субботу, 13 января.

Рождественский бал, как и в прошлые года, пройдет в зале Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Усадьба Рукавишниковых». «Нижегородский морской клуб» и Нижегородское детское речное пароходство при поддержке департамента образования города выступят в роли организаторов мероприятия, сообщает «News room 24» со ссылкой на пресс-службу «Нижегородского морского клуба».

На балу пройдут конкурсы и игры, выступят творческие коллективы, кроме этого прозвучат вальсы Петра Чайковского из оперы «Евгения Онегина», балета «Щелкунчик» и другие.