Две сербские волейболистки покинули нижегородскую «Спарту»

Нижний Новгород, 12 января. Две сербские спортсменки покидают женскую волейбольную команду «Спарта» из Нижнего Новгорода.

Сербские волейболистки Весна Секулич и Милица Кнеживч решили покинуть «Спарту», сообщает пресс-служба волейбольного клуба. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим их за выступление в Нижнем Новгороде и желаем удачи», — сообщает пресс-служба «Спарты».

Напомним, что Весна Секулич и Милица Кнежевич пришли в волейбольную команду Нижнего Новгорода в этом сезоне. На данный момент команда «Спарта» занимает седьмое место в Высшей лиге А. По результатам 18 игр, у команды «Спарта» 29 очков. Последняя встреча, которая проходила в конце декабря прошлого года, завершилась поражением: волейболистки не смогли обыграть «ЮЗГУ АТОМ».