Тарифы на отопление и горячую воду понизятся в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 11 января. Жители Нижнего Новгорода увидят изменения в квитанциях на оплату коммунальных услуг в июле 2018 года.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию Региональной службы по тарифам, рост платы за услуги ЖКХ не превысит уровень инфляции. Также увеличение тарифа будет ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Владимирской, Кировской и Курской областях.

Отмечается, что рост платы превысит установленный для региона предельный индекс на территории Бора и составит 6,6 процентов, в Богородске — 8,45 процентов, что связано с согласованными долгосрочными концессионными соглашениям и инвестиционными программами, цель которых заключается в модернизации коммунального хозяйства и повышения качества услуг.