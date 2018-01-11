Нижегородская команда «Торпедо» одержала победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ

Нижний Новгород, 11 января. Хоккейная команда из Нижнего Новгорода «Торпедо» одержала победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Как сообщает пресс-служба ХК «Торпедо», нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» выиграла «Нефтехимик» со счетом 4:2. Игра состоялась в среду, 10 января. Перед началом матча состоялась церемония чествования студентов ННГУ имени Н.И. Лобачевского, которые в начале января одержали победу над соперниками из США со счетом 6:1 и стали победителями первого в истории Кубка Мира среди университетских команд.

Во время первого периода «Нефтехимик» открыл счет на шестой минуте, на восьмой минуте шайбу в ворота оформил нижегородский игрок Каспарса Даугавиньша. Во втором периоде шайбы забросили обе команды. Третий период стал решающим: Григорий Желдаков на 54 минуте матча и Михаил Жуков за 10 секунд до конца игры забросили шайбу в ворота соперника.