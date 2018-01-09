Экстренный звонок на номер 112 стал доступен всем нижегородцам

Нижний Новгород, 9 января. Пресс-служба правительства региона сообщает, что во всех районах области стала доступна услуга вызова экстренных служб.

Специальная комиссия признала успешным тестирование системы и рекомендовала ввести ее в эксплуатацию на всей территории региона, сообщает «ФедералПресс». Единый номер 112 объединяет все экстренные службы, такие как аварийная газовая служба, пожарная охрана, полиция и скорая помощь.

Теперь каждый нижегородец сможет воспользоваться услугой вызова экстренной помощи со стационарного или мобильного телефона, даже с нулевым балансом. Система сейчас работает в штатном режиме.