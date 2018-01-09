18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Ледовый городок «Перммяч» за каникулы посетили 250 тысяч человек
Россия
Экстренный звонок на номер 112 стал доступен всем нижегородцам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экстренный звонок на номер 112 стал доступен всем нижегородцам

    17:51  9 Января 2018  /обновлено: 17:52  09 Января 2018
    38

    Экстренный звонок на номер 112 стал доступен всем нижегородцам

    Нижний Новгород, 9 января. Пресс-служба правительства региона сообщает, что во всех районах области стала доступна услуга вызова экстренных служб.

    Специальная комиссия признала успешным тестирование системы и рекомендовала ввести ее в эксплуатацию на всей территории региона, сообщает «ФедералПресс». Единый номер 112 объединяет все экстренные службы, такие как аварийная газовая служба, пожарная охрана, полиция и скорая помощь.

    Теперь каждый нижегородец сможет воспользоваться услугой вызова экстренной помощи со стационарного или мобильного телефона, даже с нулевым балансом. Система сейчас работает в штатном режиме.

    Экстренный звонок на номер 112 стал доступен всем нижегородцам

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нижний новгород #вызов #112 #экстренные службы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      МИД РФ назвал «откровенным глумлением» закон Латвии об участниках Второй мировой войны

      18:16 9 Января 2018 290
      Читать
      16:53
      Сегодня

      Минобороны РФ отреагировало на заявление США по атаке дронов в Сирии
      15:51
      Сегодня

      Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде в Южной Корее
      14:17
      Сегодня

      Путин ликвидировал в России «жилье эконом-класса»
      11:35
      Сегодня

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков
      11:08
      Сегодня

      Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5236

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5889

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11018

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10890

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11948
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      16:55   9 Января 2018
      2059
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      19795
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      557
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      200