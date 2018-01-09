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Уникальный аппарат «Киберсердце» создали ученые в Нижнем Новгороде
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    Уникальный аппарат «Киберсердце» создали ученые в Нижнем Новгороде

    17:25  9 Января 2018  /обновлено: 17:25  09 Января 2018
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    Уникальный аппарат «Киберсердце» создали ученые в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 9 января. Сотрудники Нижегородского государственного университета тестируют аппарат удаленной диагностики сердца.

    Специалисты Нижегородского университета приступили к финальной стадии тестирования уникального программно-аппаратного комплекса, который получил название «Киберсердце». Аппарат позволяет проводить удаленную диагностику кардиосистемы. Благодаря этому комплексу медики могут на ранней стадии выявить различные заболевания, сообщают ученые, что позволит снизить количество госпитализаций.

    Разработчики планируют создать линейку бытовых приборов, при помощи которых жители области смогут без специальных медицинских навыков снимать и при помощи мобильной связи передавать в медицинские учреждения кардиограмму.

    Показания снимает небольшой прибор, крепящийся на кожу в районе сердца. Первичные данные обрабатывает мобильное приложение на смартфоне, которое может сообщить, что человеку требуется медицинская помощь. По заявлению ученых прибор дает порядка 95 процентов точных диагнозов.

    Уникальный аппарат «Киберсердце» создали ученые в Нижнем Новгороде

    Автор: Алексей Громов
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    #нижний новгород #сердце #смартфон #кардиограмма
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