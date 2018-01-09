Горящее лесохимическое предприятие в Нижнем Новгороде тушили около 80 человек

Нижний Новгород, 9 января. Сотрудники пожарной службы полностью ликвидировали возгорание, возникшее 9 января на предприятии лесохимической промышленности ОАО «Оргсинтез» в Нижнем Новгороде. По последней информации, площадь возгорания достигала 300 квадратных метров.

Сообщение о пожаре на территории предприятия поступило в экстренные службы Нижнего Новгорода в районе 13.00. На место был отправлен 21 пожарный расчет, участие в борьбе с огнем принимали 83 человека.

По имеющейся на данный момент информации, на предприятии воспламенилась смола и оборудование в корпусе первичной обработки сырья, расположенном на втором этаже здания. При этом в зимнее время данное здание не эксплуатируется.

В результате инцидента никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить специалистам.