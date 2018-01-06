Нижний Новгород, 6 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Нижегородской области: лоб в лоб столкнулись грузовая машина и легковушка.

По информации экстренных служб, автомобильная авария произошла в субботу, 6 января, в Починковском районе на трассе Нижний Новгород — Саратов. На 211 километре федеральной автодороги лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль и легковая машина. Водитель и четыре пассажира, которые находились в легковушке, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины смертельной аварии.