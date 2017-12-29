Суд оставил бывшего мэра Нижнего Новгорода под арестом

Нижний Новгород, 29 декабря. Областной суд Нижнего Новгорода принял решение оставить под арестом экс-мэра города Олега Сорокина.

Нижегородский суд оставил без изменений меру пресечения в отношении бывшего мэра города Олега Сорокина, который обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Задержание чиновника состоялось 19 декабря текущего года, сразу после этого в доме Олега Сорокина и в офисах его фирм начались обыски и изъятие документации.

Отмечается, что заседание суда длилось более пяти часов, в защиту бывшего нижегородского мэра выступил ряд известных в России людей, среди которых народная артистка Надежда Бабкина. По решению суда мера пресечения не измениться и Сорокин останется в СИЗО до 17 февраля 2018 года.

Для защиты Сорокина в суде в Нижний Новгород прибыл адвокат Павел Астахов, в одном из интервью бывший мэр заявил, что преступной деятельности в его биографии никогда не было.