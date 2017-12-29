Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Путин поздравил американцев с Новым годом в трейлере сериала «Черное зеркало»
Россия
Суд оставил бывшего мэра Нижнего Новгорода под арестом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Суд оставил бывшего мэра Нижнего Новгорода под арестом

    13:32  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:34  29 Декабря 2017
    142

    Суд оставил бывшего мэра Нижнего Новгорода под арестом

    Нижний Новгород, 29 декабря. Областной суд Нижнего Новгорода принял решение оставить под арестом экс-мэра города Олега Сорокина.

    Нижегородский суд оставил без изменений меру пресечения в отношении бывшего мэра города Олега Сорокина, который обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Задержание чиновника состоялось 19 декабря текущего года, сразу после этого в доме Олега Сорокина и в офисах его фирм начались обыски и изъятие документации.

    Отмечается, что заседание суда длилось более пяти часов, в защиту бывшего нижегородского мэра выступил ряд известных в России людей, среди которых народная артистка Надежда Бабкина. По решению суда мера пресечения не измениться и Сорокин останется в СИЗО до 17 февраля 2018 года.

    Для защиты Сорокина в суде в Нижний Новгород прибыл адвокат Павел Астахов, в одном из интервью бывший мэр заявил, что преступной деятельности в его биографии никогда не было.

    Суд оставил бывшего мэра Нижнего Новгорода под арестом

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #нижний новгород #сизо #олег сорокин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        14:54   29 Декабря 2017
        2647
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        434
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        2990
        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        8:58   29 Декабря 2017
        273