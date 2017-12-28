Ревнивого рецидивиста приговорили к 14,5 годам за убийство жены в Нижегородской области

Нижний Новгород, 28 декабря. Дзержинский городской суд вынес приговор мужчине, признав его виновным в убийстве гражданской супруги на почве ревности. Об этом в четверг сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно данным следствия, 1 июня текущего года в ходе застолья между супругами возникла ссора. Оказалось, что причиной скандала стало выяснение отношений, поскольку гражданская жена несколько раз убегала из дома, чтобы вызвать чувство ревности у мужчины.

В какой-то момент ревнивый мужчина нанес ножевые ранения 44-летней женщине, которая скончалась от травм до приезда скорой помощи, пишет издание «Время Н».

Отмечается, что мужчина был ранее судим по статье «Умышленное убийство».

Дзержинский городской суд приговорил его к 14,5 годам тюремного срока в колонии строгого режима.

Напомним, в октябре этого года в смерти троих человек в Нижегородской области обвинили женщину.