Водитель Mitsubishi погиб в лобовом столкновении в Нижегородской области

Нижний Новгород, 28 декабря. В Борском районе Нижегородской области водитель Mitsubishi Lancer погиб в результате столкновения с автомобилем Skoda Roomster. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального УГИБДД.

Согласно данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Нижний Новгород — Киров. В результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, четыре человека пострадали. Среди пострадавших была восьмилетняя девочка, пишет «ФедералПресс».

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, накануне на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода.

В минувшую среду водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии в Псковской области.