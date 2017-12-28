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Водитель Mitsubishi погиб в лобовом столкновении в Нижегородской области
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    Водитель Mitsubishi погиб в лобовом столкновении в Нижегородской области

    12:50  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:50  28 Декабря 2017
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    Водитель Mitsubishi погиб в лобовом столкновении в Нижегородской области

    Нижний Новгород, 28 декабря. В Борском районе Нижегородской области водитель Mitsubishi Lancer погиб в результате столкновения с автомобилем Skoda Roomster. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального УГИБДД. 

    Согласно данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Нижний Новгород — Киров. В результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, четыре человека пострадали. Среди пострадавших была восьмилетняя девочка, пишет «ФедералПресс»

    Водитель Mitsubishi погиб в лобовом столкновении в Нижегородской области

    На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются причины и обстоятельства трагедии.

    Напомним, накануне на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода. 

    В минувшую среду водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии в Псковской области.

    Автор: Дана Балан
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    #дтп #нижний новгород
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