Правоохранители задержали вице-спикера нижегородского парламента

Нижний Новгород, 19 декабря. Заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина задержали сотрудники правоохранительных органов.

На данный момент проходят обыски по его месту жительства, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на информацию полученную от двух источников, которые знакомы с ситуацией.

«Он задержан, проходят обыски», — цитирует «ТАСС» депутата городской Думы от Нижегородской области Александра Курдюмова.

На данный момент причины задержания остаются неизвестными. Однако, по информации региональных СМИ, Олега Сорокина задержали по подозрению в совершении экономических преступлений.

Напомним, Олег Сорокин был избран в Законодательное собрание Нижегородской области в 2016 году. До этого в период с 2010 по 2015 год он был главой Нижнего Новгорода. С 2005 по 2010 год являлся депутатом городской Думы Нижнего Новгорода.