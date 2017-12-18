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Более 200 кг запрещенного сыра из ЕС уничтожили в Нижнем Новгороде
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    Более 200 кг запрещенного сыра из ЕС уничтожили в Нижнем Новгороде

    17:48  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:48  18 Декабря 2017
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    Более 200 кг запрещенного сыра из ЕС уничтожили в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 18 декабря. Более 200 кг санкционных сыров, завезенных из Евросоюза и с Украины, было уничтожено в Нижнем Новгороде, сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

    Сообщается, что сыры из Польши, Франции и с Украины были обнаружены на продуктовой базе в Канавинском районе. Всю партию изъяли и уничтожили. В Россельхознадзоре полагают, что сыры продавали через сети общественного питания в Нижегородской области.

    Более 200 кг запрещенного сыра из ЕС уничтожили в Нижнем Новгороде

    Напомним, что Россия в 2014 году ввела эмбарго, запретив ввоз продуктов питания из стран Евросоюза и с Украины. Это стало реакцией на санкции, которые эти государства ввели в отношении России. Москва неоднократно заявляла, что готова отменить эмбарго лишь после того, как с РФ будут сняты все наложенные на нее экономические и политические санкции.

    Автор: Геннадий Плющев
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