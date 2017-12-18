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Общество
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода пройдет день донора
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    В Автозаводском районе Нижнего Новгорода пройдет день донора

    8:33  18 Декабря 2017  /обновлено: 8:34  18 Декабря 2017
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    В Автозаводском районе Нижнего Новгорода пройдет день донора

    Нижний Новгород, 18 декабря. В понедельник 18 декабря в Автозаводском районе Нижнего Новгорода пройдет день донора.

    Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на городскую мэрию. Для того, чтобы стать донором необходимо будет пройти медицинский осмотр, а также заполнить специальную анкету.

    Мероприятие, которое пройдет в рамках сотрудничества с областным центром крови, уже проходит по адресу: проспект Ильича, дом 31. Как уточняется, Биологические материалы, которые будут собраны в ходе акции, пополнят банк крови Нижегородской области.

    Автор: Константин Терехов
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    #нижний новгород #доноры
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