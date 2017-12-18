Нижний Новгород, 18 декабря. В понедельник 18 декабря в Автозаводском районе Нижнего Новгорода пройдет день донора.

Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на городскую мэрию. Для того, чтобы стать донором необходимо будет пройти медицинский осмотр, а также заполнить специальную анкету.

Мероприятие, которое пройдет в рамках сотрудничества с областным центром крови, уже проходит по адресу: проспект Ильича, дом 31. Как уточняется, Биологические материалы, которые будут собраны в ходе акции, пополнят банк крови Нижегородской области.