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Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с фурой и автобусом на трассе Москва — Уфа
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    Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с фурой и автобусом на трассе Москва — Уфа

    10:32  16 Декабря 2017  /обновлено: 10:32  16 Декабря 2017
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    Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с фурой и автобусом на трассе Москва — Уфа

    Нижний Новгород, 16 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на трассе Москва — Уфа: большеруз столкнулся с рейсовым автобусом, один человек погиб, семь пострадали.

    По информации пресс-службы управления МВД РФ по Нижегородской области, авария произошла в субботу, 16 декабря, около 04:30 утра по московскому времени  на трассе Москва — Уфа на территории Кстовского района: грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом.

    Водитель большегруза получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, семь человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.  В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после проверки будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #нижний новгород
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