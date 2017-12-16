Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с фурой и автобусом на трассе Москва — Уфа

Нижний Новгород, 16 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на трассе Москва — Уфа: большеруз столкнулся с рейсовым автобусом, один человек погиб, семь пострадали.

По информации пресс-службы управления МВД РФ по Нижегородской области, авария произошла в субботу, 16 декабря, около 04:30 утра по московскому времени на трассе Москва — Уфа на территории Кстовского района: грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом.

Водитель большегруза получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, семь человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после проверки будет вынесено решение процессуального характера.