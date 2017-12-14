Рабочих с Большой Покровской оставили без зарплат в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 14 декабря. Рабочие, занимавшиеся благоустройством главной улицы Нижнего Новгорода Большой Покровской, сообщили, что так и не получили зарплату.

Городская администрация должна выплатить подрядчику ООО «Возрождение» 90 миллионов рублей, в настоящее время организации перечислено 82 миллиона рублей, пишет «Московский комсомолец». Оставшаяся сумма будет выплачена до конца 2017 года. Однако рабочие оплату за свой труд так и не получили.

В городской администрации выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Рабочим советуют обратиться в государственную инспекцию труда.

«Вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность коммерческих предприятий в соответствии с федеральным законодательством департамент не имеет права», — отметили в администрации Нижнего Новгорода.

Уточняется, что у департамента нет законных рычагов влияния на субподрядные организации. Ранее в связи с задержанием зарплаты рабочие заявили, что разберут гранитную плитку, которую они выкладывали, если так и не получат деньги за свою работу.