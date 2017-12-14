Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Североморска расстрелял иномарку автоледи в борьбе за место на парковке
Общество
Рабочих с Большой Покровской оставили без зарплат в Нижнем Новгороде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рабочих с Большой Покровской оставили без зарплат в Нижнем Новгороде

    8:38  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:38  14 Декабря 2017
    360

    Рабочих с Большой Покровской оставили без зарплат в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 14 декабря. Рабочие, занимавшиеся благоустройством главной улицы Нижнего Новгорода Большой Покровской, сообщили, что так и не получили зарплату.

    Городская администрация должна выплатить подрядчику ООО «Возрождение» 90 миллионов рублей, в настоящее время организации перечислено 82 миллиона рублей, пишет «Московский комсомолец». Оставшаяся сумма будет выплачена до конца 2017 года. Однако рабочие оплату за свой труд так и не получили.

    В городской администрации выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Рабочим советуют обратиться в государственную инспекцию труда.

    «Вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность коммерческих предприятий в соответствии с федеральным законодательством департамент не имеет права», — отметили в администрации Нижнего Новгорода.

    Уточняется, что у департамента нет законных рычагов влияния на субподрядные организации. Ранее в связи с задержанием зарплаты рабочие заявили, что разберут гранитную плитку, которую они выкладывали, если так и не получат деньги за свою работу.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нижний новгород #рабочие #большая покровская #арплата
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть