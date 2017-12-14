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Общество
Пропавшая в Нижнем Новгороде 15-летняя девушка найдена живой
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    Пропавшая в Нижнем Новгороде 15-летняя девушка найдена живой

    8:35  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:35  14 Декабря 2017
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    Пропавшая в Нижнем Новгороде 15-летняя девушка найдена живой

    Нижний Новгород, 14 декабря. 15-летная жительница Нижнего Новгорода, пропавшая накануне днем, найдена живой.

    Как сообщает «Газета.ru», девушка ушла из дома в среду утром, отправилась на занятиях в школу, но  в учебном заведении так и не появилась. Родители забили тревогу после обеда, а в районе полуночи информация о поиске пропавшей появилась на сайте ПСО «Волонтер».

    Ориентировочно в 02:30 15-летняя Аня нашлась, о том, где она была почти сутки, не сообщается.

    Автор: Константин Терехов
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