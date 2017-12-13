Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Госдепе США рассказали о продолжении борьбы с террористами ИГИЛ в Сирии
Общество
Новый автовокзал в Нижнем Новгороде заработает в январе 2018 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новый автовокзал в Нижнем Новгороде заработает в январе 2018 года

    7:24  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:24  13 Декабря 2017
    254

    Новый автовокзал в Нижнем Новгороде заработает в январе 2018 года

    Нижний Новгород, 13 декабря. Строительство транспортно-пересадочного узла «Канавинский» с автостанцией вскоре окончится на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных дорог.

    Автобусная станция «Канавинская» на Сормовском повороте на сегодняшний день не соответствует требованиям к обустройству автовокзалов и автостанций.

    Также в сообщении говорится, что улица Советская, где расположена автостанция, станет пешеходной зоной во время проведения матчей мундиаля-2018, сообщает «ФедералПресс».

    По имеющимся данным, автобусы областных междугородных и пригородных маршрутов будут отправляться от нового автовокзала с 20 января будущего года.

    Отмечается, что межрегиональные маршруты перейдут на новую автостанцию до конца весны будущего года. Старую станцию закроют.

     

     

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нижний новгород #чм-2018 #автостанция
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть