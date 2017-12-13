Новый автовокзал в Нижнем Новгороде заработает в январе 2018 года

Нижний Новгород, 13 декабря. Строительство транспортно-пересадочного узла «Канавинский» с автостанцией вскоре окончится на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных дорог.

Автобусная станция «Канавинская» на Сормовском повороте на сегодняшний день не соответствует требованиям к обустройству автовокзалов и автостанций.

Также в сообщении говорится, что улица Советская, где расположена автостанция, станет пешеходной зоной во время проведения матчей мундиаля-2018, сообщает «ФедералПресс».

По имеющимся данным, автобусы областных междугородных и пригородных маршрутов будут отправляться от нового автовокзала с 20 января будущего года.

Отмечается, что межрегиональные маршруты перейдут на новую автостанцию до конца весны будущего года. Старую станцию закроют.