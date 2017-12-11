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Зарезавшую двухлетнего сына мать в Нижнем Новгороде направили в психбольницу
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    Зарезавшую двухлетнего сына мать в Нижнем Новгороде направили в психбольницу

    18:13  11 Декабря 2017  /обновлено: 18:13  11 Декабря 2017
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    Зарезавшую двухлетнего сына мать в Нижнем Новгороде направили в психбольницу

    Нижний Новгород, 11 декабря. Жительница Нижнего Новгорода подозревается в убийстве своего двухгодовалого сына. Как сообщил Федеральному агентству новостей информированный источник, две недели назад у женщины произошло помутнение рассудка, и она принялась бегать по квартире с топором, крича о том, что у нее хотят отнять ребенка.

    После этого отец мальчика начал спать в комнате вместе с сыном. В воскресенье супруга уговорила мужа позволить ей уложить ребенка самостоятельно. По словам мужчины, он слышал, как его жена о чем-то говорила сыну, а тот смеялся, однако вскоре смех сменился хрипом. Бросившись в комнату, он увидел, что мальчик весь покрыт ножевыми ранениями. Ранения в области живота были и у матери.

    В результате трагедии ребенок погиб, а женщину госпитализировали с несмертельными травмами. После этого подозреваемую направили в психбольницу. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

    Автор: Алексей Громов
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    #мать #убийство #нижний новгород #сын
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