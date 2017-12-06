Путин приехал в Нижний Новгород

Москва, 6 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород.

В рамках рабочего визита глава государства планирует встретиться с временно исполняющим обязанности главы региона Глебом Никитиным. Путин также посетит Горьковский автомобильный завод и выступит перед ветеранами автомобилестроения.

«6 декабря на Горьковском автозаводе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 85-летию предприятия. Юбилей ГАЗа – это знаменательная дата для всего российского автопрома», — указано в заявлении пресс-службы холдинга «Группа ГАЗ».

Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Владимирович Путин принял участие в церемонии вручения премии «Доброволец России 2017». Он также вручил награду «Волонтер года» руководителю проекта «Сохрани Байкал» Максиму Токареву.

Владимир Путин. Биография