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    Путин приехал в Нижний Новгород

    17:23  6 Декабря 2017
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    Путин приехал в Нижний Новгород

    Москва, 6 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород.

    В рамках рабочего визита глава государства планирует встретиться с временно исполняющим обязанности главы региона Глебом Никитиным. Путин также посетит Горьковский автомобильный завод и выступит перед ветеранами автомобилестроения.

    «6 декабря на Горьковском автозаводе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 85-летию предприятия. Юбилей ГАЗа – это знаменательная дата для всего российского автопрома», — указано в заявлении пресс-службы холдинга «Группа ГАЗ».

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Владимирович Путин принял участие в церемонии вручения премии «Доброволец России 2017». Он также вручил награду «Волонтер года» руководителю проекта «Сохрани Байкал» Максиму Токареву.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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    #путин
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