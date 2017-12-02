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Экс-глава Нижнего Новгорода находится в реанимации после сердечного приступа
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    Экс-глава Нижнего Новгорода находится в реанимации после сердечного приступа

    17:12  2 Декабря 2017
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    Экс-глава Нижнего Новгорода находится в реанимации после сердечного приступа

    Нижний Новгород, 2 декабря. Депутат Госдумы РФ, бывший глава Нижнего Новгорода Вадим Булавинов попал в больницу Нижнего Новгорода в предынсультном состоянии.

    Пресс-секретарь депутата Павел Буянов сообщил, что, в соответствии с результатами двух экспертиз, в его крови не обнаружены алкоголь и наркотики. Сердечный приступ произошел в пятницу, 1 декабря, во время возвращения депутата с работы домой. Его незамедлительно доставили в медицинское учреждение и направили в отделение реанимации.

    В настоящее время Вадим Булавинов находится в реанимации, медики сообщают, что он идет на поправку, его здоровью на данный момент ничто не угрожает. Сердечный приступ сотрудники больницы связывают с переутомлением.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутата в пятницу задержали сотрудники Госавтоинспекции в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, но органы охраны правопорядка данную информацию опровергли. Сам депутат подчеркнул, что находится в реанимации, транспортным средством 1 декабря не управлял.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #нижний новгород
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