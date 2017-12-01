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Путин проинспектирует Нижегородскую область
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    Путин проинспектирует Нижегородскую область

    8:00  1 Декабря 2017
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    Путин проинспектирует Нижегородскую область

    Нижний Новгород, 1 декабря. Российский лидер может отправиться в регионы, где были назначены временно исполняющие обязанности губернаторов, с инспекцией.

    Как сообщает газета «Известия», первым регионом, куда может отправиться глава государства, станет Нижегородская область. По информации издания, Путин может провести встречу с руководством Горьковского автозавода, а также с исполняющим обязанности главы региона Глебом Никитиным. 

    По информации источника, поезда главы государства в Нижегородскую область запланирована на начало декабря. Отметим, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пока не подтвердил информацию о запланированной поездке.

    Напомним, в течение осени в ряде субъектов Российской Федерации глава государства произвел ряд кадровых перестановок, сообщала «Газета.ру».
     

    Автор: Алексей Громов
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    #владимир путин #нижний новгород
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