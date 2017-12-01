Путин проинспектирует Нижегородскую область

Нижний Новгород, 1 декабря. Российский лидер может отправиться в регионы, где были назначены временно исполняющие обязанности губернаторов, с инспекцией.

Как сообщает газета «Известия», первым регионом, куда может отправиться глава государства, станет Нижегородская область. По информации издания, Путин может провести встречу с руководством Горьковского автозавода, а также с исполняющим обязанности главы региона Глебом Никитиным.

По информации источника, поезда главы государства в Нижегородскую область запланирована на начало декабря. Отметим, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пока не подтвердил информацию о запланированной поездке.

Напомним, в течение осени в ряде субъектов Российской Федерации глава государства произвел ряд кадровых перестановок, сообщала «Газета.ру».

