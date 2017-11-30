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Пассажирский поезд сбил «Газель» в Нижегородской области
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    Пассажирский поезд сбил «Газель» в Нижегородской области

    9:08  30 Ноября 2017  /обновлено: 9:11  30 Ноября 2017
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    Пассажирский поезд сбил «Газель» в Нижегородской области

    Нижний Новгород, 30 ноября. Утром в четверг на железнодорожном переезде возле города Шахунья Нижегородской области пассажирский поезд сбил грузовой автомобиль «Газель». Водитель машины погиб.

    По предварительным данным, ДТП произошло по вине «Газели». Грузовик выехал на переезд на красный свет, сообщает телеканал «Подмосковье 360» со ссылкой на региональное управление МВД на транспорте.

    В результате столкновения с поездом «Газель» отбросило на 500 метров. Водитель грузовика скончался на месте. Для эвакуации автомобиля с железнодорожных путей был вызван восстановительный поезд. Поезда, проезжающие по участку Горьковской железной дороги, где произошла авария, следуют с часовой задержкой.

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #поезд #грузовик
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