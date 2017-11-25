Акция Навального в Нижнем Новгороде побила антирекорд по количеству участников

Нижний Новгород, 25 ноября. Публичное мероприятие блогера Алексея Навального, состоявшееся 25 ноября в Нижнем Новгороде, собрало всего несколько сотен человек. На фото с акции видно, что она не пользовалась популярностью у местных жителей.

Население Нижнего Новгорода, по последним данным, насчитывает порядка 1 млн 300 тысяч жителей, однако митинг блогера Алексея Навального, который состоялся в криминальном районе города, собрал всего несколько сотен человек. Горожанам хорошо известно, что сквер рядом с улицей Коминтерна не самое благополучное место. Правоохранительные органы советуют не ходить в этом районе в темное время суток в одиночку.

Напомним, что в 12.00 Навальный провел акцию во Владимире, где также собралось не более 300 человек. Днем ранее мероприятие состоялось в Перми. Там на акцию пришли около 800 человек. Команда блогера не сочла нужным согласовать мероприятие — Навальный предпочел спровоцировать задержание организатора митинга для предъявления уведомления о нарушении действующего законодательства.