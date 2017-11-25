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Акция Навального проходит в Нижнем Новгороде
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    Акция Навального проходит в Нижнем Новгороде

    17:24  25 Ноября 2017
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    Акция Навального проходит в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 25 ноября. Митинг Алексея Навального идет в Нижнем Новгороде. Акция началась в 17.00 в сквере на улице Коминтерна.

    Власти города согласовали проведение мероприятия. При этом, как отмечают СМИ, Навальный выбрал не самое удачное место для встречи со своими сторонниками — Сормовский район известен своей криминогенной обстановкой, поэтому правоохранители призвали граждан быть бдительными и не ходить поодиночке в темное время суток.

    Ранее встреча навального с его сторонниками прошла во Владимире. Мероприятие, на которое пришли не более 300 человек, побило антирекорд по посещаемости.

    Акция Навального проходит в Нижнем Новгороде

    Автор: Алексей Громов
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    #навальный #нижний новгород
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