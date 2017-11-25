В Нижегородской области разыскивают пропавшего жителя Арзамаса

Нижний Новгород, 25 ноября. Дмитрий Федин пропал в городе Арзамас Нижегородской области. Мужчина ушел из дома 14 ноября и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Молодой человек, 1989 года рождения, был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и черную обувь. Об этом сообщает группа «Весь Арзамас ВКонтакте» в социальной сети «ВКонтакте». Приметы: рост мужчины 186 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Из особых примет – шрам на лбу справа. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что 37-летний мужчина — житель Дзержинска Нижегородской области — пропал 25 октября. Он взял с собой телефон и паспорт, вышел из дома и не вернулся. Его поиски продолжаются до сих пор.