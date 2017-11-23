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Мурманского наркобарона приговорили к 18 годам колонии
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    Мурманского наркобарона приговорили к 18 годам колонии

    18:14  23 Ноября 2017
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    Мурманского наркобарона приговорили к 18 годам колонии

    Мурманск, 23 ноября. Мурманский областной суд приговорил северянина виновным за организованный сбыт наркотических веществ.

    По информации прокуратуры области, мужчина сформировал преступную группу по торговле наркотическими препаратами в период с 2015 по 2016 год. Он склонял новых людей к вступлению в ряды членов банды, а именно, консультировал и рассказывал о мерах конспирации.

    Суд присяжных признал мужчину виновным и назначил меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    Напомним, водитель легкового автомобиля совершил наезд на 14-летнего подростка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу в соответствии с правилами дорожного движения на зеленый сигнал светофора.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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