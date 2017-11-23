Мурманского наркобарона приговорили к 18 годам колонии

Мурманск, 23 ноября. Мурманский областной суд приговорил северянина виновным за организованный сбыт наркотических веществ.

По информации прокуратуры области, мужчина сформировал преступную группу по торговле наркотическими препаратами в период с 2015 по 2016 год. Он склонял новых людей к вступлению в ряды членов банды, а именно, консультировал и рассказывал о мерах конспирации.

Суд присяжных признал мужчину виновным и назначил меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, водитель легкового автомобиля совершил наезд на 14-летнего подростка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу в соответствии с правилами дорожного движения на зеленый сигнал светофора.