Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе в Мурманске

Мурманск, 23 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода случилось вчера в Мурманске: иномарка наехала на школьника.

По информации местной прессы, происшествие произошло в минувшую среду, 22 октября, около четырех часов дня по московскому времени на проспекте Ленина. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на 14-летнего подростка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу в соответствии с правилами дорожного движения на зеленый сигнал светофора. Мальчик получил незначительные травмы, его обслужили амбулаторно.

Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в Архангельской области в минувшую среду: машина насмерть сбила пенсионерку.