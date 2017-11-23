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Общество
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Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе в Мурманске
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    Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе в Мурманске

    13:01  23 Ноября 2017
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    Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе в Мурманске

    Мурманск, 23 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода случилось вчера в Мурманске: иномарка наехала на школьника.

    По информации местной прессы, происшествие произошло в минувшую среду, 22 октября, около четырех часов дня по московскому времени на проспекте Ленина. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на 14-летнего подростка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу в соответствии с правилами дорожного движения на зеленый сигнал светофора. Мальчик получил незначительные травмы, его обслужили амбулаторно.

    Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в Архангельской области в минувшую среду: машина насмерть сбила пенсионерку.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #мурманск
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