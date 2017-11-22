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Учитель истории умер во время открытого урока в Мурманске
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    Учитель истории умер во время открытого урока в Мурманске

    18:58  22 Ноября 2017
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    Учитель истории умер во время открытого урока в Мурманске

    Мурманск, 22 ноября. Преподаватель истории умер во время открытого урока в Мурманске.

    Педагог потерял сознание, и ему вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали его смерть, сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области. Инцидент произошел 21 ноября этого года. Преподавателю был 61 год. На данный момент сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту случившегося: выяснятся обстоятельства и причины, которые привели к смерти педагога.

    По информации местных СМИ, когда пожилому мужчине стало плохо, ему пытался помочь учитель ОБЖ. Он попросил школьников выйти из класса и вызвать скорую. Случившееся произошло в Мурманском международном лицее, который расположен на проезде Ледокольный. Предположительно, преподаватель истории скончался от инфаркта.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мурманск #смерть #школа
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