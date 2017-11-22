Трактор, не пропустив иномарку, устроил ДТП в Мурманске

Мурманск, 22 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и иномарки произошло на улице Книповича в Мурманске 22 ноября.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Водитель трактора не пропустил автомобиль Mitsubishi, и произошло столкновение. Об этом сообщает «Nord-News». Движение на участке к проспекту Ленина было напряженным из-за аварии. По данным «Яндекс.Пробки», скорость движения по улице Академика Книповича в сторону улицы Ленина составляет пять километров в час.

Ранее сообщалось, что в Мурманске произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Старостина. Участниками аварии стали четыре легковых автомобиля и грузовик. Сообщается, что пострадавших в данной аварии нет.