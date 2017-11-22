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Украина
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Происшествия
Трактор, не пропустив иномарку, устроил ДТП в Мурманске
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    Трактор, не пропустив иномарку, устроил ДТП в Мурманске

    15:07  22 Ноября 2017
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    Трактор, не пропустив иномарку, устроил ДТП в Мурманске

    Мурманск, 22 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и иномарки произошло на улице Книповича в Мурманске 22 ноября.

    В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Водитель трактора не пропустил автомобиль Mitsubishi, и произошло столкновение. Об этом сообщает «Nord-News». Движение на участке к проспекту Ленина было напряженным из-за аварии. По данным «Яндекс.Пробки», скорость движения по улице Академика Книповича в сторону улицы Ленина составляет пять километров в час.

    Ранее сообщалось, что в Мурманске произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Старостина. Участниками аварии стали четыре легковых автомобиля и грузовик. Сообщается, что пострадавших в данной аварии нет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #мурманск
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