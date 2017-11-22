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Общество
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Происшествия
Массовое ДТП произошло на улице Старостина в Мурманске
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    Массовое ДТП произошло на улице Старостина в Мурманске

    12:31  22 Ноября 2017
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    Массовое ДТП произошло на улице Старостина в Мурманске

    Мурманск, 22 ноября. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Старостина в Мурманске. Участниками аварии стало пять машин.

    Участниками дорожно-транспортного происшествия стали: четыре легковых автомобиля и грузовик. Об этом сообщает «Nord-News». Отмечается, что в автомобильной аварии никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники дорожно-патрульной службы: причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

    Напомним, что водитель, который был в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. Автомобильная авария произошла на 94-м километре автодороги Кандалакша  — Алакуртти — МАПП «Салла» в Мурманске ранним утром. Есть пострадавшая.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #мурманск
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