Пожар на рыболовном судне «Одиссей-1» локализован в Мурманске

Мурманск, 21 ноября. Пожар на рыболовном судне «Одиссей-1» полностью локализован в Мурманске.

Информация о возгорании на судне «Одиссей-1» поступила в 09.20 во вторник, 21 ноября. На место пожара выехало 88 человек, из них — 60 человек от МЧС. Для ликвидации пожара было задействовано 17 единиц техники. Пожару был присвоен повышенный ранг «1 БИС», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. Локализовать пожар на судне специалистам удалось в 16.52.

Как стало известно, пострадавших и погибших нет, с судна было эвакуировано 18 человек. На данный момент устанавливается причина случившегося. По данным ГУ МЧС России по Мурманской области, площадь пожара составляла 200 квадратных метров.