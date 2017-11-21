На жителя Апатитов, истязавшего двухлетнего пасынка, завели уголовное дело

Мурманск, 21 ноября. На мужчину, который подозревается в избиении двухлетнего ребенка своей сожительницы, завели уголовное дело. Инцидент произошел в ноябре в Апатитах Мурманской области.

По версии следствия, накануне мать со своим двухлетним сыном обратилась в детскую поликлинику Апатитско-Кировской больницы. Врачи диагностировали у ребенка различные телесные повреждения, которые нанес сожитель женщины — подозреваемый, сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области.

В отношении жителя Апатитов возбуждено уголовное дело по статье «истязание». На данный момент сотрудники правоохранительных органов собирают доказательства для уголовного дела. Помимо этого стоит вопрос о задержании и мере пресечения подозреваемого.