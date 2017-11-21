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Пенсионер выпал из «Газели» на дорогу в Мурманске
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    Пенсионер выпал из «Газели» на дорогу в Мурманске

    14:14  21 Ноября 2017
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    Пенсионер выпал из «Газели» на дорогу в Мурманске

    Мурманск, 21 ноября. Пожилой мужчина выпал из фургона ГАЗ-2705 «Газели». Инцидент произошел на улице Радищева в Мурманске.

    Информация о том, что пожилой мужчина выпал из транспортного средства, которое двигалось по улице Радищева, поступила утром. Пострадавший выпал при повороте или развороте «Газели», сообщает «Nord-News», ссылаясь на слова инспектора отдельного батальона ГИБДД по Мурманской области Ксении Крупиной. Сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи работали на месте происшествия. Пожилой мужчина был госпитализирован.

    Водитель автомобиля был трезвым. По предварительным данным пожилой мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. На данный момент проводится проверка, где выясняются все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #мурманск #пострадавшие
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