Несколько рейсов отменили в аэропорту Мурманска из-за непогоды

Мурманск, 20 ноября. Несколько рейсов из аэропорта «Мурманск» отменили из-за погодных условий.

По информации местной прессы, в понедельник, 20 ноября, руководство мурманского аэропорта отменило сразу несколько рейсов. Полет пассажирского самолета из Архангельска в Мурманск и обратно, осуществляемые авиакомпанией «Нордавиа», отменен.

Кроме этого, рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск был задержан до 14:30 часов дня, а обратный вылет состоялся в 15:20 часов по московскому времени.

Напомним, историей отшельницы Агафьи Лыковой, сбежавшей в сибирскую тайгу от сталинских репрессий, заинтересовалось британское издание The Daily Mail.