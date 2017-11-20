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Несколько рейсов отменили в аэропорту Мурманска из-за непогоды
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    Несколько рейсов отменили в аэропорту Мурманска из-за непогоды

    16:45  20 Ноября 2017  /обновлено: 16:46  20 Ноября 2017
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    Несколько рейсов отменили в аэропорту Мурманска из-за непогоды

    Мурманск, 20 ноября. Несколько рейсов из аэропорта «Мурманск» отменили из-за погодных условий.

    По информации местной прессы, в понедельник, 20 ноября, руководство мурманского аэропорта отменило сразу несколько рейсов. Полет пассажирского самолета из Архангельска в Мурманск и обратно, осуществляемые авиакомпанией «Нордавиа», отменен.

    Кроме этого, рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск был задержан до 14:30 часов дня, а обратный вылет состоялся в 15:20 часов по московскому времени.

    Напомним, историей отшельницы Агафьи Лыковой, сбежавшей в сибирскую тайгу от сталинских репрессий, заинтересовалось британское издание The Daily Mail.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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