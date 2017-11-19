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Политика
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Общество
Перебои с электричеством возникли в Мурманской области из-за снегопада
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    Перебои с электричеством возникли в Мурманской области из-за снегопада

    13:41  19 Ноября 2017
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    Перебои с электричеством возникли в Мурманской области из-за снегопада

    Мурманск, 19 ноября. Режим повышенной готовности ввели в «Колэнерго» из-за ухудшающихся погодных условий в Мурманске.

    Как сообщает представитель в ПАО «МРСК Северо-Запад», понижение температуры до минус 18 градусов прогнозируется в регионе, в связи с этим с 10:15 утра субботы, 18 ноября, введен режим повышенной готовности. В «Колэнерго» отметили:

    «Решение о введении режима было принято руководителем оперативного штаба, директором филиала «Колэнерго» Сергеем Викулиным в связи с тем, что на северо-западе Мурманской области отмечается налипание и сброс снега с проводов ЛЭП».

    Специалисты напоминают о соблюдении правил техники безопасности и просят горожан не подходить к оборванным линиям электропередач. Кроме этого, самостоятельные ремонтные работы категорически запрещены. Для удобства жителей региона работает «горячая линия»: 8-800-333-02-52.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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