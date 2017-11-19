Перебои с электричеством возникли в Мурманской области из-за снегопада

Мурманск, 19 ноября. Режим повышенной готовности ввели в «Колэнерго» из-за ухудшающихся погодных условий в Мурманске.

Как сообщает представитель в ПАО «МРСК Северо-Запад», понижение температуры до минус 18 градусов прогнозируется в регионе, в связи с этим с 10:15 утра субботы, 18 ноября, введен режим повышенной готовности. В «Колэнерго» отметили:

«Решение о введении режима было принято руководителем оперативного штаба, директором филиала «Колэнерго» Сергеем Викулиным в связи с тем, что на северо-западе Мурманской области отмечается налипание и сброс снега с проводов ЛЭП».

Специалисты напоминают о соблюдении правил техники безопасности и просят горожан не подходить к оборванным линиям электропередач. Кроме этого, самостоятельные ремонтные работы категорически запрещены. Для удобства жителей региона работает «горячая линия»: 8-800-333-02-52.