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Перекресток в Мурманске ушел под воду
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    Перекресток в Мурманске ушел под воду

    12:08  19 Ноября 2017  /обновлено: 12:09  19 Ноября 2017
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    Перекресток в Мурманске ушел под воду

    Мурманск, 19 ноября. Чрезвычайное происшествие произошло в Мурманске: перекресток в одном из районов затопило.

    По информации от очевидцев в социальных сетях, локальный потоп произошел в субботу, 18 ноября, в областном центре. Большая лужа образовалась на перекрестке около железнодорожного переезда на одной из дорог микрорайона Роста. Местные жители отмечают, что лужа занимает территорию 300 метров. По предварительной информации известно, что причиной потопа на проезжей части стал прорыв трубопровода.

    Напомним, четыре рейса задержали вчера из-за тумана в аэропорту Мурманска: первый задержанный лайнер, прибывший с опозданием на четыре часа, вылетел вчера в Санкт-Петербург.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск #потоп
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