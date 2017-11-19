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Россия
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Аэропорт Мурманска не принимает рейсы из-за сильного тумана
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    Аэропорт Мурманска не принимает рейсы из-за сильного тумана

    10:15  19 Ноября 2017  /обновлено: 10:18  19 Ноября 2017
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    Аэропорт Мурманска не принимает рейсы из-за сильного тумана

    Мурманск, 19 ноября. Четыре рейса задержали вчера из-за тумана в аэропорту Мурманска: первый задержанный лайнер, прибывший с опозданием на четыре часа, вылетел вчера в Санкт-Петербург.

    В субботу, 18 ноября, были задержаны три рейса из Москвы: из-за густой дымки аэропорт «Мурманск» не мог принимать пассажирские лайнеры. Рейс «Санкт-Петербург — Мурманск» задержался до 14:30, рейс «Аэрофлота» из Шереметьево в Мурманск был перенесен с 12:10 до 18:00 часов вечера,  рейс авиакомпании «Нордавиа» из Домодедово в Мурманск перенесли с 12:50 на 22:35 часов, сообщают в справочной аэропорта «Мурманск».

    Также пассажирские самолеты не могли осуществлять полеты из города, рейсы отложили на несколько часов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск #аэропорт
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