Аэропорт Мурманска не принимает рейсы из-за сильного тумана

Мурманск, 19 ноября. Четыре рейса задержали вчера из-за тумана в аэропорту Мурманска: первый задержанный лайнер, прибывший с опозданием на четыре часа, вылетел вчера в Санкт-Петербург.

В субботу, 18 ноября, были задержаны три рейса из Москвы: из-за густой дымки аэропорт «Мурманск» не мог принимать пассажирские лайнеры. Рейс «Санкт-Петербург — Мурманск» задержался до 14:30, рейс «Аэрофлота» из Шереметьево в Мурманск был перенесен с 12:10 до 18:00 часов вечера, рейс авиакомпании «Нордавиа» из Домодедово в Мурманск перенесли с 12:50 на 22:35 часов, сообщают в справочной аэропорта «Мурманск».

Также пассажирские самолеты не могли осуществлять полеты из города, рейсы отложили на несколько часов.