Пожары в гаражах тушили в Никеле и Апатитах

Мурманск, 18 ноября. Пожары в гаражах тушили в двух населенных пунктах Мурманской области: Никеле и Апатитах.

Сообщение о пожаре в поселке Никель поступило после десяти часов вечера 17 ноября. Горел гараж в автогородке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. На место происшествия прибыли специалисты пожарно-спасательного подразделения, а именно шесть человек, также было задействованы две единицы техники. Огонь повредил стену и часть кровли, сгорел электрощит.

Информация о пожаре в Апатитах была доставлена сотрудникам МЧС около десяти часов вечера 17 ноября. Подсобное помещения между гаражами горело на улице Промышленной. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать девять человек и две единицы техники. Пожар повредил подсобное помещение, стены и потолок были закопчены.

На данный момент устанавливаются причины пожаров.