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Пожары в гаражах тушили в Никеле и Апатитах
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    Пожары в гаражах тушили в Никеле и Апатитах

    21:10  18 Ноября 2017
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    Пожары в гаражах тушили в Никеле и Апатитах

    Мурманск, 18 ноября. Пожары в гаражах тушили в двух населенных пунктах Мурманской области: Никеле и Апатитах.

    Сообщение о пожаре в поселке Никель поступило после десяти часов вечера 17 ноября. Горел гараж в автогородке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. На место происшествия прибыли специалисты пожарно-спасательного подразделения, а именно шесть человек, также было задействованы две единицы техники. Огонь повредил стену и часть кровли, сгорел электрощит.

    Информация о пожаре в Апатитах была доставлена сотрудникам МЧС около десяти часов вечера 17 ноября. Подсобное помещения между гаражами горело на улице Промышленной. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать девять человек и две единицы техники. Пожар повредил подсобное помещение, стены и потолок были закопчены.

    На данный момент устанавливаются причины пожаров.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #мурманская область
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