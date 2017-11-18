Пожар в двухэтажном доме в Мурманской области тушили 14 человек

Мурманск, 18 ноября. Двухэтажный дом горел в поселке Умба Мурманской области. На месте пожара работали 14 сотрудников пожарно-спасательного подразделения.

Информации о возгорании поступила в 11.30 18 ноября. Сообщается, что горел двухэтажный дом, расположенный на улице Беломорской. Три группы пожарно-спасательного подразделения выехали на место пожара, для его ликвидации потребовалось воспользоваться единицами техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

Как стало известно, огонь повредил комнату, расположенную на первом этаже здания, а также имущество, которое находилось в нем. Кроме этого обгорела прихожая. На втором этаже обгорели полы и стена. Отмечается, что обе квартиры закопчены. На данный момент устанавливаются причины пожара.