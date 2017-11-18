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Жителю Мурманска дали 14 лет за расстрел рыбаков
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    Жителю Мурманска дали 14 лет за расстрел рыбаков

    11:23  18 Ноября 2017
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    Жителю Мурманска дали 14 лет за расстрел рыбаков

    Мурманск, 18 ноября. Житель Мурманска, который расстрелял мужчину, а другому нанес тяжкий вред здоровью, приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    Мужчине было предъявлено обвинения в совершении убийства, незаконном хранении огнестрельного оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

    Между мужчинами произошел конфликт в рыбацком домике, который расположен на берегу озера Пуарентъявр в Мурманской области. Подсудимый сделал несколько выстрелов в одного рыбака, который от полученных ранений скончался на месте. Другому мужчине — нанес тяжкий вред здоровью.

    Как стало известно, мужчине было отказано в предоставлении рыбацкого домика. Вину подсудимый признал. Приговор в законную силу не вступил.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #убийство #мурманск #мурманская область
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