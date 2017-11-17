Два человека пострадали при перестрелке в баре в Мурманске

Мурманск, 17 ноября. Двое мужчин пострадали в баре в Мурманске. Один из посетителей, воспользовавшись травматическим пистолетом с резиновыми пулями, сделал несколько выстрелов в пострадавших.

Между посетителями бара произошла ссора на почве личной неприязни, и мужчина выстрели в двух других. Один пострадавший получил серьезную травму височной области головы, а другой – огнестрельное ранение грудной клетки, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, подозреваемый — неработающий житель Мурманска 1991 года рождения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, которое может грозить молодому человеку, — лишение свободы сроком до 10 лет.