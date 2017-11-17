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Два человека пострадали при перестрелке в баре в Мурманске
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    Два человека пострадали при перестрелке в баре в Мурманске

    14:33  17 Ноября 2017
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    Два человека пострадали при перестрелке в баре в Мурманске

    Мурманск, 17 ноября. Двое мужчин пострадали в баре в Мурманске. Один из посетителей, воспользовавшись травматическим пистолетом с резиновыми пулями, сделал несколько выстрелов в пострадавших.

    Между посетителями бара произошла ссора на почве личной неприязни, и мужчина выстрели в двух других. Один пострадавший получил серьезную травму височной области головы, а другой – огнестрельное ранение грудной клетки, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

    Сотрудники правоохранительных органов выяснили, подозреваемый — неработающий житель Мурманска 1991 года рождения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

    В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, которое может грозить молодому человеку, — лишение свободы сроком до 10 лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мурманск #перестрелка
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