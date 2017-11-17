Восемь человек эвакуировали из-за пожара на улице Чехова в Мурманске

Мурманск, 17 ноября. Пожар произошел в доме, расположенном на улице Чехова в Мурманске, вечером в четверг, 16 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения области эвакуировали восемь человек.

Сообщение о возгорании поступило в 17.05 в четверг, 16 ноября. На месте пожара прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 15 человек, для тушения пожара было задействовано четыре единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

Огонь повредил лестничную клетку и стены второго подъезда, а также обгорела наружная стена здания. На данный момент устанавливаются причины пожара.

Напомним, жилой дом полностью сгорел в поселке Риж-губа в Мурманской области. Пожар произошел поздно вечером 9 ноября.