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Восемь человек эвакуировали из-за пожара на улице Чехова в Мурманске
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    Восемь человек эвакуировали из-за пожара на улице Чехова в Мурманске

    11:53  17 Ноября 2017
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    Восемь человек эвакуировали из-за пожара на улице Чехова в Мурманске

    Мурманск, 17 ноября. Пожар произошел в доме, расположенном на улице Чехова в Мурманске, вечером в четверг, 16 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения области эвакуировали восемь человек.

    Сообщение о возгорании поступило в 17.05 в четверг, 16 ноября. На месте пожара прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 15 человек, для тушения пожара было задействовано четыре единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

    Огонь повредил лестничную клетку и стены второго подъезда, а также обгорела наружная стена здания. На данный момент устанавливаются причины пожара.

    Напомним, жилой дом полностью сгорел в поселке Риж-губа в Мурманской области. Пожар произошел поздно вечером 9 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #мурманск
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