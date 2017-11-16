Пьяный водитель на иномарке врезался в пассажирский автобус на мурманской трассе

Мурманск, 16 ноября. Иномарка под управлением пьяного водителя вылетела на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом на трассе в Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 94 километре дороги «Кандалакша — Алакуртти — МАПП «Салла». Автомобиль марки Ford Focus под управлением водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу дорожного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом Mercedes-Benz.

Автомобильная авария произошла в среду, 15 ноября, около пяти часов утра. В салоне автобуса находилось десять человек, пострадала 21-летняя девушка. Сотрудники охраны правопорядка в настоящее время разбираются в обстоятельствах происшествия.