Молодой мурманчанин на иномарке сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся

Мурманск, 16 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода произошло сегодня в Мурманске: иномарка сбила мальчика на пешеходном переходе.

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, автомобильное происшествие случилось в среду, 15 октября, около восьми часов утра на Северном проезде. Водитель иномарки допустил наезд на 11-летнего школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП. Сотрудники охраны правопорядка в течение суток задержали подозреваемого молодого человека в Североморске. Им оказался 21-летний местный житель.

Пострадавший мальчик получил травмы, ему оказали амбулаторную помощь. В настоящее время полицейские продолжают проверку и устанавливают причины и обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.