Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Закрытие Тучкова моста изменит движение автобусов‍ 18 ноября
Происшествия
Молодой мурманчанин на иномарке сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Молодой мурманчанин на иномарке сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся

    13:58  16 Ноября 2017
    42

    Молодой мурманчанин на иномарке сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся

    Мурманск, 16 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода произошло сегодня в Мурманске: иномарка сбила мальчика на пешеходном переходе.

    Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, автомобильное происшествие случилось в среду, 15 октября, около восьми часов утра на Северном проезде. Водитель иномарки допустил наезд на 11-летнего школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП. Сотрудники охраны правопорядка в течение суток задержали подозреваемого молодого человека в Североморске. Им оказался 21-летний местный житель.

    Пострадавший мальчик получил травмы, ему оказали амбулаторную помощь. В настоящее время полицейские продолжают проверку и устанавливают причины и обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #мурманск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        2105
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        1451
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        28364
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        355