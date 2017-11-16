Перспективы развития Арктики обсудили эксперты ПМЭФ на деловой неделе в Мурманске

Мурманск, 16 ноября. Сессия Петербургского международного экономического форума под названием «Регионы России: новые точки роста — Арктическим курсом» прошла вчера в Мурманске.

В рамках VI Мурманской международной деловой недели выездная сессия Петербургского международного экономического форума состоялась в среду, 15 ноября, в рамках которой обсуждался ряд вопросов, связанных с развитием Арктики, отмечает пресс-служба правительства Мурманской области.

Участники форума обсудили судоходство по трассам Северного морского пути, модернизацию транспортной инфраструктуры и внешнеполитические аспекты освоения Арктики. Среди экспертов был первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, который отметил рост доли российской нефти, добываемой в арктической зоне, к 2035 году с 17% до 26%. Также участие в форуме приняли заместитель главы Минэкономразвития РФ Савва Шипов, директор по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра Дмитрий Макеев и руководитель направления «Развитие регионов» Агентства стратегических инициатив Игорь Кустарин.