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Новости Сирии
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Общество
Рейс из Мурманска в Москву перенесли на сутки из-за технических неполадок
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    Рейс из Мурманска в Москву перенесли на сутки из-за технических неполадок

    9:37  16 Ноября 2017
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    Рейс из Мурманска в Москву перенесли на сутки из-за технических неполадок

    Мурманск, 16 ноября. Вылет лайнера из Мурманска в Москву, который должен был состояться вчера днем,  запланирован на вечер сегодняшнего дня, рейс отложили более чем на сутки в связи с техническими неполадками.

    По информации местных СМИ со ссылкой на диспетчерскую службу аэропорта «Мурманск», вылет пассажирского самолета SU-1321 в направлении Мурманск  — Москва авиакомпании «Аэрофлот» задерживается до 20:00 часов вечера 16 ноября по техническим причинам.

    В соответствии с расписанием самолет должен был вылететь в 13:10 часов дня вчера, 15 ноября, но рейс авиакомпания перенесла на следующий день, на 14:10 часов 16 ноября. В настоящее время сообщается, что лайнер вылетит сегодня не раньше 20:00 часов вечера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самолет #москва #шереметьево #мурманск
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